Asfalt de 29 de milioane

Bucurestenii de la Viarom se vor ocupa si in urmatorii 4 ani de turnarea covoarelor asfaltice in straturi subtiri pe drumurile nationale care traverseaza judetele Brasov si Sibiu. La procedura de licitatie lansata de drumarii brasoveni in luna februarie au fost singurii ofertanti pentru incheierea acestui acord-cadru, care avea o valoare estimata fara TVA de 24.862.318,4 lei.Dupa licitatie, valoarea totala a contractului a ajuns la suma de 24.807.072,6 lei fara TVA, ... citeste toata stirea