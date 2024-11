Asigurare de aproape 73.000 de lei pentru Aerogara Brasov

Aeroportul International Brasov a incheiat o noua polita de asigurare pentru terminalul de la Ghimbav. Aceasta este valabila pe o perioada de 12 luni si are o valoare de 61.298,20 lei fara TVA, respectiv 72.944,85 lei cu TVA si urmeaza sa fie achitata in 4 rate, in conformitate cu anuntul de atribuire postat pe platforma de licitatii publice.Asigurarea incheiata este de tip "property", respectiv un tip de asigurare care se adreseaza persoanelor juridice care detin imobile si alte bunuri ... citește toată știrea