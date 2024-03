Asigurarile RCA se schimba radical

Se anunta schimbari uriase in asigurarile RCA.Dupa falimentele rasunatoare din asigurari, piata RCA se pregateste de schimbari majore. Soferii isi vor putea repara masinile in regie proprie doar in limita a 400 de euro.In plus, amenzile din trafic vor scumpi polita obligatorie. Proiectul, care vine si cu alte noutati, a trecut luni de votul Senatului.In fiecare an, 50% dintre pagubiti isi repara autoturismele in regie proprie, cu banii primiti de la firmele de asigurare. In noua lege RCA, ... citește toată știrea