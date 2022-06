Asociatia Energie Inteligenta: 11 lei - motorina, 10 lei - benzina

Pretul la pompa al carburantilor este in prezent cu 63% mai mare fata de anul trecut in aceeasi perioada, printre motive fiind cresterea cotatiilor titeiului, a cursului valutar, a costurilor de transport maritim al titeiului, dar si a altor costuri, iar in viitorul apropiat pretul carburantilor va creste peste 11 lei/l la motorina si peste 10 lei/l la benzina, estimeaza Asociatia Energia Inteligenta, intr-o ampla analiza, care precizeaza si ca statul este un mare castigator al acestor scumpiri, ... citeste toata stirea