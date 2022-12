Asociatia Pro Infrastructura: Romania incheie anul 2022 cu mai putin de 1.000 de km de autostrada si drum expres

Bilantul constructiei de autostrazi si drumuri expres din Romania arata ca nici in acest an tara noastra nu va depasi pragul de 1.000 de kilometri construiti, apreciaza Asociatia Pro Infrastructura.Asociatia Pro Infrastructura face un bilant al constructiei de autostrazi si drumuri expres din Romania si a ajuns la concluzia ca nici in acest an nu vor sari pragul de 1.000 de kilometri.Astfel, noteaza asociatia pe pagina sa de Facebook, vom incheia anul 2022 cu 994,6 km de autostrada si drum ... citeste toata stirea