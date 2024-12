Asociatiile de proprietari vor putea monta pe blocuri panouri fotovoltaice. 150 milioane de lei finantarea nerambursabila anuntata de Ministerul Energiei

Ministerul Energiei (ME) a publicat recent, in transparenta decizionala, un proiect de ordonanta de urgenta prin care propune aprobarea programului Urban Up. Acest program ofera asociatiilor de proprietari din blocurile de locuinte din intreaga tara un sprijin financiar in valoare de 150 milioane de lei, destinat achizitionarii si instalarii panourilor fotovoltaice si a instalatiilor de stocare a energiei electrice.Concret, obiectul programului consta in finantarea asociatiilor de proprietari ... citește toată știrea