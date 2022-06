Atat "s-a putut" la Brasov

Cateva zeci de brasoveni s-au adunat sambata, 25 iunie, la ora in Brasov la un protestul "Hai ca se poate", impotriva pretului ridicat al carburantilor. Ei s-au strans in parcarea benzinariei MOL de pe cale Bucuresti din Brasov, iar unii aveau afisate pe parbriz mesaje prin care isi exprimau nemultumirea. Dupa ce au stat cateva minute in parcare, au circulat claxonand pe strazile Brasovului, pe traseul lor fiind mai multe benzinarii din oras, cea detinuta de OMV de la gara fiind, efectiv, ... citeste toata stirea