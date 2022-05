Atelier de publicitate: din secolul XIX secolul XXI

Cum arata o reclama in secolul al XIX-lea sau la inceputul secolului al XX-lea? Cand a aparut prima reclama la televizor? Care sunt caracteristicile reclamelor din zilele noastre? La toate aceste intrebari au primit raspuns elevii care au participat la un atelier organizat de Muzeul Casa Muresenilor Brasov."Este unul din ateliere dedicate pentru gimnaziu sau ciclul liceal - Publicitatea in secolul al XIX-lea. Vorbim despre ce a insemnat Gazeta (n.r. Gazeta de Transilvania) in viata Brasovului, ... citeste toata stirea