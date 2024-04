Atentie la "oca": avertisment de la Protectia Consumatorilor

Apropierea Sarbatorilor Pascale si a minivacantei care va cuprinde 1 si 5 mai va intensifica controalele in unitatile HoReCa. In perioada 23 - 30 aprilie, Protectia Consumatorilor va face controale in Brasov, Poiana Brasov, Bran, Moieciu si Predeal.In acest scop, comisarii ANPC au consiliat antreprenorii din HoReCa, dezvaluindu-le vulnerabilitatile descoperite frecvent de autoritati. Totodata, inspectorii le-au oferit antreprenorilor si administratorilor de firme solutii pentru remedierea din ... citește toată știrea