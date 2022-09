"Ati stat doi ani in casa si ati consumat mult gaz si energie? Va sanctionam cu preturi triple"

Avocatul Gheorghe Piperea (foto) se arata revoltat de situatia in care ne aflam, avand in vedere ca dupa pandemie, ni se recomanda sa facem economie.Avocatul spune ca, dupa doi ani de stat in casa in timpul pandemiei, perioada in care majoritatea am avut consum mare de gaz si energie, acum facturile la curent se calculeaza cu media consumului din ultimul an, adica una mare. Astfel, si preturile vor fi mult mai mari."Sa recapitulam un pic:2020 - stati in casa, spalati-va des pe maini, ... citeste toata stirea