Au ajuns si la Brasov pachetele cu alimente. Pana in 29 noiembrie vor fi impartite catre toate primariile din judet

Peste 24.500 de pachete cu ajutoare alimentare alocate prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate vor fi distribuite de Institutia Prefectului intre 25 si 29 noiembrie. In acest interval, pachetele vor ajunge in toate localitatile din judet, dupa care vor merge spre beneficiari, prin intermediul angajtiilor primariilor din fiecare localitate.Cine are dreptul"Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2020, de aceste pachete, distribuite prin programul derulat de ... citeste toata stirea