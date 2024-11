Auditul comandat de Coliban, dezgropat de Scripcaru. Cum e cu P&P-ul

Chiar daca a promis ca va face public auditul comandat unui consultant din Bucuresti in luna decembrie a anului 2020, fostul primar al Brasovului, Allen Coliban, nu a mai facut acest lucru. L-a lasat undeva in primarie, iar actualul edil l-a gasit sub un strat gros de praf.Platit cu 148.155 de lei"Raportul de audit, pentru care Primaria Brasov a platit suma de 148.155 de lei era intr-un colt, prafuit. Ne-a luat destul de mult sa il curatam. Am inceput sa il citesc. Am gasit o insiruire de ... citește toată știrea