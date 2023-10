Noul program implementat de Registrul Auto Roman, RAR Auto-Pass, care va oferi o garantie asupra starii tehnice si a kilometrajului, dar si despre alte deficiente constatate la cumpararea oricarui autovehicul inmatriculat in Romania, va fi disponibil din 2024, a anuntat directorul general al RAR, Mihai Alecu."Avem in implementare un program, RAR Auto-Pass, care va fi disponibil de anul viitor. La cumpararea oricarui autovehicul inmatriculat in Romania venim cu o garantie asupra starii tehnice ... citeste toata stirea