Autobuzele Karsan, din nou in probe pe strazile Brasovului

Operatorul de transport RATBV SA a decis luni, 19 decembrie,sa scoata de la garaj autobuzele electrice articulate de 18 metri care au fost livrate in acest an de compania turca Karsan. Si de aceasta data, autobuzele au circulat tot fara pasageri pentru a le fi testat comportamentul, in special in ceea ce priveste durata de incarcare a bateriilor, cat si pentru ca soferii sa se familiarizeze cu acestea, dupa cum au declarat pentru BizBrasov reprezentantii RATBV. De altfel, acestia au precizat ca ... citeste toata stirea