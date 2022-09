Autorizatie de mediu pentru producerea de explozibili la Zarnesti

Odata cu razboiul de langa granita tarii noastre, autoritatile au inceput sa se concentreze tot mai mult pe relansarea industriei de aparare. In acest sens, Romarm vrea sa mareasca capacitatea de productie a explozibililor in fabrica Tohan Zarnesti.In vedere autorizarii fluxurilor de productie, societatea a inceput procedurile birocratice si este in curs de obtinere a avizului de mediu.Fondata in anul 1938, fabrica de la Zarnesti din judetul Brasov a facut parte din celebrul grup industrial ... citeste toata stirea