Autorizatiile de constructii vor putea fi obtinute de la un singur ghiseu. In cat timp va fi eliberat certificatul de urbanism

Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat ca autorizatiile de constructii vor putea fi obtinute de la un singur ghiseu, iar certificatul de urbanism va fi eliberat in cinci zile, fata de una sau doua luni cat este in prezent.Ministerul Dezvoltarii a elaborat un singur cod legislativ pentru constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, care va inlocui cele zece legi in vigoare, vechi de 30 de ani, modificate substantial in ultimii ani, a declarat, miercuri, ministrul Dezvoltarii Cseke ... citeste toata stirea