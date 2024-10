Autorizatiile de construire, mai putine cu aproape un sfert fata de anul trecut, in judetul Brasov

Directia Judeteana de Statistica Brasov anunta ca in perioada ianuarie - august 2024 numarul de autorizatii de construire a scazut cu 22,1%, iar suprafata utila a crescut cu 1,2% fata de aceeasi perioada din anul 2023. In perioada ianuarie - august 2024 au fost eliberate 744 autorizatii de construire, cu 211 mai putine comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent (-22,1%).In judetul Brasov, in luna august 2024 s-au eliberat 140 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale ... citește toată știrea