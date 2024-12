Autostrada Brasov - Bacau, mutata de la o companie la alta

Proiectul Autostrazii A13 (Brasov - Bacau) a fost predat Companiei Nationale pentru Investitii Rutiere (CNIR) de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in vederea finalizarii studiului de fezabilitate. Anuntul a fost facut luni, 16 decembrie, de secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Gabriel Bunduc.In lungime de aproximativ 162 de km, autostrada face parte din coridorul de conectivitate "Carpatia", fiind inclusa in Planul Investitional al ... citește toată știrea