Autostrada Brasov - Comarnic: Ce crede Grindeanu ca a vrut sa spuna Ciuca

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, 22 august, ca nu exista o decizie referitoare la posibilitatea unui parteneriat public-privat in vederea realizarii autostrazii Ploiesti-Brasov, asa cum a sugerat premierul Nicolae Ciuca."Nu exista o decizie de acest tip. Stiu ca s-a mai incercat in trecut, cred ca de vreo 3-4 ori, si nu a iesit. In acest moment ne aflam in faza in care se lucreaza la studiul de fezabilitate si la proiect. Este o licitatie care a avut un castigator. ... citeste toata stirea