Autostrada Brasov - Fagaras a intrat in etapa studiilor geotehnice. Primele foraje, la Codlea

Proiectul Autostrazii Brasov - Fagaras a intrat in etapa studiilor geotehnice, primele investigatii urmand a se realiza pe teritoriul municipiului Codlea.Conform anuntului Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), aceasta etapa a contractului pentru actualizarea Studiului de fezabilitate si realizarea Proiectului tehnic a inceput in 9 ianuarie, iar sectorul din Codlea, pentru care se fac studiile geotehnice are o lungime de 5 km. Studiile geotehnice se vor face ... citeste toata stirea