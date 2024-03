Autostrada Sibiu - Fagaras are toate contractele semnate

Sectiunea de autostrada A13 dintre Sibiu si Fagaras are semnate contractele pentru constructia tuturor celor 4 loturi, iar in anul 2028 trebuie deschisa circulatia, a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol."In ceea ce priveste A13, sectiunea de autostrada dintre Sibiu si Fagaras (68,5 km) are semnate contractele pentru constructia tuturor celor 4 loturi. Proiectarea a inceput deja iar in anul 2028 trebuie finalizata ... citește toată știrea