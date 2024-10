Autostrada Sibiu - Fagaras: Pe ce bani angajeaza turcii

Dupa cum anuntam zilele trecute, turcii de la Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS au demarat luni, 28 octombrie, lucrarile la portiunea de autostrada dintre Fagaras si Sibiu, pe 3 fronturi de lucru in judetul Brasov - la Sambata, Voila, Dragus, dar au sI un santier deschis la Cirta, judetul Sibiu - unde se finalizeaza acum primul capus de cazare pentru sutele de muncitori relocatI in zona.Tabara e proiectata pentru cazarea a 500 de muncitori, angajarile fiind deja demarate, numarul ... citește toată știrea