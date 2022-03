Avantajele care dispar odata cu incetarea starii de alerta Covid-19

Eliminarea restrictiilor si ridicarea starii de alerta s-ar putea dovedi foarte dificile. Asta in contextul in care nu exista un plan pentru modul in care vom reveni la normalitatea de acum doi ani. De exemplu, furnizorii de energie vor putea sa decupleze rau-platnicii, va fi oprita plata somajului tehnic, iar cei angajati in spitale sau la DSP in contextul pandemiei isi vor pierde locurile de munca.Se dau diferite date legate de ridicarea restrictiilor si eliminarea starii de alerta, dar nu ... citeste toata stirea