Avantajele si dezavantajele noului iPhone SE

Apple a lansat un nou iPhone, mai ieftin, care va fi pus in vanzare incepand de vineri si care include minimul de care avem nevoie la un smartphone. Cel mai recent iPhone SE are un ecran luminos, un procesor rapid, o camera foto de calitate si o baterie de lunga durata. In plus, puteti efectua apeluri.Pentru cei mai multi dintre noi, insa, acest lucru nu va fi suficient. An de an, majoritatea consumatorilor sunt atrasi de iPhone-urile mai scumpe. Chiar daca primim functii inutile pe care le ... citeste toata stirea