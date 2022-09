"Avem un plan daca Rusia va ataca nuclear"

"Statele Unite ale Americii au un plan in cazul in care Rusia va ataca nuclear", spune Antony Blinken, secretarul de stat american, care a subliniat ca este necesar sa ne concentram sa actionam cu totii responsabil. "Am auzit multa retorica iresponsabila din partea lui Vladimir Putin, dar ne concentram sa ne asiguram ca actionam cu totii responsabil, mai ales cand vine vorba de acest tip de retorica libera. Am fost foarte clar cu rusii, atat in public, cat si in privat, pentru a opri discutiile ... citeste toata stirea