Aviz celor care au masini cu GPL: verificati anul de pe butelie

Soferii care conduc automobile alimentate cu GPL sunt sfatuiti sa faca o verificare a buteliei de gaz lichefiat, pentru a fi siguri ca aceasta inca se afla in garantie. Rezervorul de GPL are un termen de garantie de 10 ani, iar dupa ce expira aceasta perioada butelia trebuie inlocuita.Schimbarea buteliei de gaz se face intr-un service autorizat, iar piesele folosite la aceasta lucrare trebuie sa fie omologate."Buteliile respective sunt situate de obicei in compartimentul din portbagaj. ... citește toată știrea