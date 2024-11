Aviz taximetristilor: lasati 3 luni fara turela pentru cursa fara bon

In urma situatiei semnalate de BizBrasov.ro in legatura cu existenta taximetristilor care profita de turistii care ajung in Gara Brasov, prin stabilirea unor sume uriase pentru transport si incasarea banilor fara sa elibereze bon fiscal, politistii Biroului Protectia Mediului si Activitati Comerciale din Politia Locala Brasov s-a autosesizat imediat."Politistii locali din cadrul Biroului Protectia Mediului si Activitati Comerciale s-au autosesizat cu privire la conducatorii autovehiculelor ce ... citește toată știrea