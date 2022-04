Azi incep controalele de Paste in judetul Brasov

Ca in fiecare an, in preajma in preajma sarbatorilor pascale, Prefectura Brasov pune in aplicare un program pentru asigurarea ordinii si linistii publice si protectia starii de sanatate a populatiei. Astfel, potrivit programului, aprobat miercuri, 6 aprilie, cu unanimitate de voturi in sedinta Comitetului Prefectural, in perioda 7 aprilie 25 aprilie, la nivelul judetului Brasov vor functiona mai multe comisii mixte, care vor realiza o serie de controale in judet. Printre altele, vor fi ... citeste toata stirea