Azi incepe "Demo Metal". Acces gratuit la tehnologii de varf

In perioada 12-14 noiembrie 2024, Brasovul va gazdui cea de-a VII-a editie Demo Metal, eveniment de referinta dedicat inovatiei in prelucrarea metalului.Editia din acest an va fi organizata la Lux Divina va aduce impreuna peste 60 de furnizori de top si 150 de experti din industrie, cu cele mai recente ... citește toată știrea