Azi, protest al ceferistilor

Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) organizeaza miting de protest joi, 26 septembrie, in fata sediului Ministerului Muncii, intre orele 9.45-12.00, anunta aceasta, intr-un comunicat.Protestul se intreapta impotriva recalcularii pensiei in plata a ceferistilor pensionari ce au lucrat in grupe de munca si/sau in conditii de munca speciale/deosebite dupa o formula gresita/ incompleta a Legii nr 360/2023 , formula ce da pensia recalculata mult mai mica decat ... citește toată știrea