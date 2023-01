"Bacsis" si pentru Guvern

Guvernul va obtine anul acesta 95 de milioane de lei prin impozitarea veniturilor incasate din bacsis in industria HoReCa, releva date analizate de Profit.ro. Avand in vedere ca aceasta suma ar fi echivalentul impozitului pe venit de 10%, ar rezulta ca autoritatile iau in calcul fiscalizarea unor venituri din bacsis de 950 de milioane de lei in 2023, an in care bacsisul incepe sa fie evidentiat atat pe nota pe plata, cat si pe bonul fiscal, conform noilor reguli.Astfel, statul isi ia partea ... citeste toata stirea