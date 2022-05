"Bagajul" motociclistilor, scos din lege

Pentru a elimina o obligatie greu de pus in practica, Codul rutier urmeaza sa fie modificat, potrivit unui proiect de lege pus luni, 23 mai, in dezbaterea senatorilor, astfel incat cei ce folosesc mopede, scutere sau motociclete sa nu mai fie obligati, asa cum e acum, sa aiba asupra lor trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu.Astfel, dupa ce proiectul va intra in vigoare, motociclistii nu vor mai trebui sa aiba la ei trusa medicala de prim ... citeste toata stirea