Brasovul continua sa fie printre putinele judete din Romania care exporta mai mult decat importa. In primele patru luni ale acestui an, judetul nostru a exportat bunuri si servicii in valoare de peste 1,6 miliarde de euro si a importat de 1,39 miliarde de euro. Astfel, judetul Brasov are o balanta pozitiva de 207 milioane euro, aproape dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand exporturile depaseau cu 123 de milioane de euro importurile.Masinile, aparatele si echipamentele electrice; ... citeste toata stirea