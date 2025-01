Banca Nationala a Romaniei a decis sa mentina dobanda cheie la 6,5% pe an

Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis miercuri sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,5% pe an, a anuntat banca centrala.De asemenea, CA al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an si ... citește toată știrea