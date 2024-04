Bancile au facut profituri istorice pe seama romanilor care vor sa traiasca mai bine

Intregul sistem bancar a incheiat anul 2023 cu un profit record de aproape 14 mld. lei, cu 35% peste 2022, potrivit datelor prezentate de Realitatea Plus, care citeaza Ziarul Financiar.In contextul dobanzilor mari, profitul intregului sistem bancar romanesc format din 32 de banci a sarit in anul 2023 la un nou record, de aproape 14 mld. lei, mai mare cu 35% fata de 2022, conform datelor transmise de BNR.Cele mai profitabile trei banci mari au fost in anul 2023 Banca Transilvania, BCR si ... citește toată știrea