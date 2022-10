Bancile din UE trebuie sa ofere plati instant in euro. Adica in 10 secunde

Comisia Europeana a adoptat, miercuri, o propunere legislativa menita sa asigure ca toti cetatenii si intreprinderile care detin un cont bancar in UE si in tarile SEE pot face plati instant in euro, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Scopul propunerii este ca platile instant in euro sa fie accesibile ca pret. Sigure si procesate fara obstacole in intreaga UE.Platile instant le permit persoanelor sa transfere bani in orice moment al zilei in decurs de zece secunde. ... citeste toata stirea