Banda "BUS" de pe strada Lunga, lasata "mostenire" viitoarei administratii locale

Incepute la finalul lunii iunie 2024, suspendate in luna august, lucrarile la banda pentru autobuze de pe strada Lunga din Brasov (sectorul cuprins intre Mielul Alb si intersectia cu strada Bisericii Romane) au termen incert de reluare. Deocamdata, reprezentantii Primariei Brasov spun ca asteapta un aviz de la Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA), iar un termen de obtinere a acestui document nu a putut fi estimat de municipalitate. Documentul amintit este necesar avand in vedere ca pe sub ... citește toată știrea