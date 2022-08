Bani de la Guvern pentru cei care nu trimit graul la export

Premierul Nicolae Ciuca anunta acordarea unei prime de 10% in plafon de 200 de milioane de euro, pentru a incuraja fermierii sa prelucreze in tara produsele agricole."Sprijinim fermierii si sustinem procesarea productiei interne. Am anuntat astazi (miercuri, 3 august - n.r.) acordarea unei prime de 10%, in plafon de 200 de milioane de euro, pentru a incuraja fermierii romani sa prelucreze in tara produsele agricole", a anuntat seful Guvernului.Acesta spune ca productia de grau pe anul ... citeste toata stirea