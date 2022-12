Bani de la stat pentru agentiile de turism care au organizat sejururi in Romania pentru vizitatorii straini

Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a anuntat un proiect in premiera in Romania. Agentiile de turism care au organizat sejururi in Romania pentru vizitatorii straini, cu o durata de cel putin patru nopti, isi vor putea deconta partial cheltuielile de la statul roman."Inscrierile se vor face incepand din 1 ianuarie, exclusiv online, asa cum a devenit traditie, de aceasta data prin intermediul unui formular electronic, disponibil incepand de astazi pentru consultare, pe site-ul ... citeste toata stirea