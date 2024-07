Bani "de sub saltea": Populatia a cumparat intr-o saptamana titluri de stat de 2,17 miliarde de lei

Suma totala investita de populatie in titluri de stat in a treia editie a Programului FIDELIS din 2024 (18 - 24 iunie 2024) a fost de peste 2,17 miliarde de lei, a anuntat Ministerul Finantelor.Emisiunile in euro au fost cele mai accesate in cadrul acestei editii, cu un total de peste 245,947 milioane euro. Astfel, emisiunea in euro cu scadenta la 1 an si dobanda de 4%, a avut un total de peste 129,178 milioane de euro, echivalentul a 645,890 milioane lei, plasati in cele 3.531 de ordine. A ... citește toată știrea