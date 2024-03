Banii pentru FC Brasov: al doilea proces pierdut de Primarie

Tribunalul Brasov a anulat in iulie anul trecut finantarea aprobata in 2022 de Consiliul Local pentru FC Brasov. Totul, dupa o actiune in justitie a clubului Coltea Brasov.Practic, magistratii au decis anularea hotararii 614/05.08.2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor sume din bugetul Municipiului Brasov pentru finantarea activitatii cluburilor sportive de drept privat infiintate pe raza UAT Municipiul Brasov in cadrul Programului sportiv de utilitate publica "Promovarea ... citește toată știrea