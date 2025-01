Baza NATO de la Cincu, cu mii de militari, n-are apa

Avand in vedere ca, in ultimii ani, baza militara de la Cincu a devenit un punct important pe flancul de est al NATO, iar capacitatea unitatii a fost extinsa, sursele de apa ce o alimentau pana acum au devenit insuficiente.Pentru a rezolva aceasta problema, conducerea unitatii militare a decis sa amenajeze noi surse de alimentare, iar pentru realizarea lucrarior a depus documentatia la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, in vederea obtinerii acordului de mediu.Astfel, la Cincu, pentru ... citește toată știrea