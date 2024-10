Bigster, fratele lui Duster

Dacia isi extinde gama de vehicule cu lansarea oficiala a modelului Bigster, un SUV de dimensiuni mari care marcheaza un pas important in strategia marcii.Bigster este fratele mai mare al celebrului Duster si se va produce in Romania, la uzina Dacia din Pitesti. Cu preturi care incep de la sub 25.000 de euro pentru versiunea cu motor termic si sub 30.000 de euro pentru versiunea Full Hybrid, Bigster aduce noutati importante in portofoliul Dacia, conform Promotor.Cu Bigster, Dacia intra in ... citește toată știrea