Blocurile cu 14 etaje de pe Carierei, tot blocate

Dezvoltatorul brasovean in spatele caruia se afla o societate comerciala americana, cu sediul social in New York, a reluat demersurile incepute in 2022 in Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru constructia unui ansamblu rezidential pe strada Carierei din Brasov. Proiectul, ce vizeaza constructia unor imobile cu 3 subsoluri, parter si 14 etaje, a fost in analiza comisiei in sedinta din 12 noiembrie, dar aceasta nu si-a dat acordul nici de aceasta data.Astfel, in vederea ... citește toată știrea