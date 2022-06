Blocurile cu 14 etaje din Bartolomeu, probleme "de imagine"

Proiectul ce vizeaza constructia unor blocuri-turn cu 14 etaje pe strada Carierei a intrat in dezbaterea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, dupa ce in luna aprilie fusese emis un certificat de urbanism in acest sens.Conceptul arhitectural propus de catre dezvoltatorul TSB Development nu a fost pe placul urbanistilor Primariei, fiind considerat incomplet. Astfel, proiectantii vor trebui sa revina cu acest proiect, dupa ce vor face unele ajustari. In primul rand, va trebui ... citeste toata stirea