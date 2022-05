BNR a majorat dobanda-cheie la 3,75% pe an. Inflatia va creste peste nivelurile previzionate

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a scumpit leii, iar aceasta majorare se va vedea in cresteri ale ROBOR.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11 mai 2022, informeaza banca centrala.Totodata, reprezentantii institutiei au decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75% pe an, de la 4%, si cresterea ratei ... citeste toata stirea