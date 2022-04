BNR a majorat dobanda de politica monetara la 3%. Avertismentele Bancii Nationale

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis sa majoreze dobanda de politica monetara la 3% pe an. Acest lucru se va vedea automat si in celelalte dobanzi, precum indicele ROBOR la trei luni, drept urmare creditele vor fi mai scumpe si ratele mai mari.Administratorii Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au decis, marti, majorarea dobanzii sale de politica monetara (de referinta) cu 0,5 puncte procentuale pana la 3%, in contextul unei inflatii galopante de peste 8%, relateaza economedia.ro. ... citeste toata stirea