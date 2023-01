BNR a ridicat dobanda la 7%

Banca Nationala a Romaniei a majorat marti, 10 ianuarie, dobanda de politica monetara cu 0,25 puncte procentuale, la 7% pe an. Decizia BNR vine in conditiile in care inflatia a depasit asteptarile si a urcat din nou in noiembrie, la 16,8% pe an, de la 16,3% in octombrie, in timp ce prognoza actualizata a bancii centrale era pentru o rata de 16,3% la finele lui 2022, potrivit Profit.ro. Este a 11 majorare la rand a ratei de politica monetara (9 cresteri fiind aplicate anul trecut), care a plecat ... citeste toata stirea