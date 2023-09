Romania a avut un model de crestere economica bazat pe consum, prin scaderea fiscalitatii si prin importuri, iar acum a venit nota de plata, a declarat, vineri, economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea.Modelul de crestere pe consum a fost foarte convenabil"Primul mesaj are de-a face cu mirarea care exista in mediul de afaceri ca, vezi Doamne, in ultimii ani economia mergea foarte bine, zbarnaia si anul asta cine stie ce accident s-a intamplat, cineva, un ministru ... citeste toata stirea