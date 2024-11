BNR avertizeaza: urmeaza noi scumpiri

Rata anuala a inflatiei va creste usor in ultimele luni ale acestui an si va avea o fluctuatie pronuntata in prima jumatate a anului viitor, avertizeaza Banca Nationala. De vina pentru scumpirile care vin sunt seceta severa din acest an, dar si cresterea preturilor unor marfuri care "afecteaza dinamicile preturilor alimentelor si energiei". Potrivit raportului ... citește toată știrea